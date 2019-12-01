Quiroga celebra su XXXIX Aniversario como municipio y el CLXXIII aniversario de su cambio de nomenclatura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:53:20

Quiroga, Michoacán, a 9 de septiembre 2025. – El Gobierno de Quiroga, encabezado por Alma Mireya González Sánchez, conmemora este 10 de septiembre una fecha de gran importancia histórica y cultural, el XXXIX Aniversario de la elevación de Quiroga como municipio y el CLXXIII aniversario de su cambio de nomenclatura.

Como parte de esta celebración, la presidenta municipal destacó que estas fechas representan un momento para reconocer la identidad, tradiciones y raíces que han dado forma al municipio, consolidando su espíritu comunitario y su lugar en la historia de Michoacán.

Las actividades iniciarán con un desfile tradicional que recorrerá la Avenida Vasco de Quiroga a partir de las 10:00 a.m., en el que participarán instituciones educativas, agrupaciones civiles y culturales, además de autoridades municipales.

Al término del recorrido, se llevará a cabo un acto cívico en la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), espacio emblemático que resguarda gran parte de la memoria histórica de Quiroga.

Alma Mireya González Sánchez invitó a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración, al mencionar que “conmemorar la historia de Quiroga es también reconocer nuestra identidad y proyectar el futuro de un municipio fuerte, orgulloso y lleno de tradiciones.”