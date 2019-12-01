Quiroga celebra su XXXIX Aniversario como municipio y el CLXXIII aniversario de su cambio de nomenclatura

Quiroga celebra su XXXIX Aniversario como municipio y el CLXXIII aniversario de su cambio de nomenclatura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:53:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 9 de septiembre 2025. – El Gobierno de Quiroga, encabezado por Alma Mireya González Sánchez, conmemora este 10 de septiembre una fecha de gran importancia histórica y cultural, el XXXIX Aniversario de la elevación de Quiroga como municipio y el CLXXIII aniversario de su cambio de nomenclatura.

Como parte de esta celebración, la presidenta municipal destacó que estas fechas representan un momento para reconocer la identidad, tradiciones y raíces que han dado forma al municipio, consolidando su espíritu comunitario y su lugar en la historia de Michoacán.

Las actividades iniciarán con un desfile tradicional que recorrerá la Avenida Vasco de Quiroga a partir de las 10:00 a.m., en el que participarán instituciones educativas, agrupaciones civiles y culturales, además de autoridades municipales.

Al término del recorrido, se llevará a cabo un acto cívico en la Plaza Madrigal de las Altas Torres (Plaza Vieja), espacio emblemático que resguarda gran parte de la memoria histórica de Quiroga.

Alma Mireya González Sánchez invitó a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración, al mencionar que “conmemorar la historia de Quiroga es también reconocer nuestra identidad y proyectar el futuro de un municipio fuerte, orgulloso y lleno de tradiciones.”

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios