Quiroga avanza con más de 100 nuevas luminarias que brindan mayor seguridad a las familias, Alma Mireya González inaugura nuevas luminarias

Quiroga, Michoacán, a 5 de febrero del 2026.– La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, inauguró la obra de rehabilitación del alumbrado público que hoy hace de Quiroga un municipio más iluminado, más seguro y con mejor calidad de vida para sus habitantes.

Como parte de este proyecto, se instalaron más de 100 luminarias a lo largo de un importante corredor vial que comprende desde la avenida Lázaro Cárdenas Sur hasta el Colegio de Bachilleres, abarcando todo el Libramiento Justo Sierra y Francisco I. Madero, así como el tramo que conecta hasta la Secundaria Federal Flores Magón.

Durante el acto de inauguración, la presidenta municipal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración con resultados tangibles.

“Desde el Gobierno de Quiroga seguimos cumpliendo con hechos, trabajando todos los días por calles más seguras y un municipio que avanza. Nuestro compromiso es claro, seguir dando resultados para las y los quiroguenses, porque el cambio es ahora y Quiroga tiene un gobierno de 10”.

La rehabilitación del alumbrado público en la avenida Lázaro Cárdenas Sur hasta el Colegio de Bachilleres de la localidad de Quiroga, incluyó la colocación de 41 bases, instalación de postes de un brazo, así como luminarias tipo LED con fotocelda integrada, lo que permitirá un uso más eficiente de la energía y mayor durabilidad del sistema.

Asimismo, se rehabilitó el alumbrado público en el Libramiento Justo Sierra y Francisco I. Madero, donde se realizaron trabajos de colocación de bases, postes, luminarias tipo LED, así como postes de dos brazos con luminaria LED, fortaleciendo la iluminación en zonas estratégicas del municipio.

Las familias que acudieron al evento agradecieron a la presidenta municipal por estas obras, al considerar que mejoran la seguridad, la movilidad y la imagen urbana de Quiroga.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, dejó claro que Quiroga cuenta con un gobierno 10 de 10, que apuesta por un municipio más iluminado, más seguro y con mejores condiciones para todas y todos.