Quinto Informe de Mauricio Kuri privilegiará el contacto directo con la ciudadanía

Querétaro, México, 10 de julio de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que el Quinto Informe de Gobierno será con un formato que privilegie el contacto ciudadano, con la intención de llegar a todas las regiones de la entidad, pero sobre todo rendir cuentas a la población.

Explicó que se trabaja para establecer el formato adecuado y privilegiar el contacto directo con la ciudadanía, y se espera que el Informe gubernamental sea en el mes de septiembre, aunque aún no se tiene una fecha definida.

Detalló que una de las acciones que se contemplan para el informe de gobierno es llevar a todos los integrantes del gabinete estatal a las calles, para que recorran los 18 municipios y den a conocer a la población las acciones hechas durante esta anualidad.

"Lo estamos platicando, pero mi idea es caminar mucho, vamos a sacar mucho mi gabinete a la calle y que sea un informe de calle", dijo.