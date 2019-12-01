Quinta visita de Claudia Sheinbaum a Michoacán, anuncia Bedolla

Quinta visita de Claudia Sheinbaum a Michoacán, anuncia Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:34:22
Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el próximo domingo 14 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Michoacán, como parte de la gira que realiza en diversos estados del país, luego de la presentación de su Primer Informe de Gobierno. 

Explicó que el municipio de la entidad a donde acudiría la mandataria federal, aún no está definido, sin embargo, está confirmado que Sheinbaum Pardo acuda a la entidad. 

Refirió que la presidenta destacaría las acciones que, durante este primer año, ha efectuado en Michoacán en diversos rubros, como infraestructura hospitalaria, carretera y la tecnificación del distrito de riego 020 Morelia-Queréndaro. 

Esta sería la quinta visita que realice Sheinbaum Pardo a la entidad, ya que, el 24 de noviembre estuvo en el municipio de Álvaro Obregón; los días 8 y 9 de febrero en Cuitzeo, Salvador Escalante y Taretan; el 5 de abril en Cheranástico, municipio de Paracho, y Zinapécuaro; y el 28 de junio en Aquila.

