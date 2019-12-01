“Quien ve la mañanera lo hace por amor”: senador de Morena responde a críticas por revocación de mandato

Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- En la discusión en comisiones, de la iniciativa para reducir privilegios y la revocación de mandato, el senador de Morena, Miguel Pavel Jarero Velázquez, respondió a las críticas dirigidas a la conferencia matutina del Ejecutivo federal al asegurar que “quien ve la mañanera lo hace por amor”, en medio del debate sobre la revocación de mandato.

Durante la discusión del denominado “Plan B” de la reforma electoral en el Senado, el legislador respaldó este ejercicio de comunicación gubernamental y desestimó los señalamientos de la oposición, que ha cuestionado su uso en lo político-electoral.

“Lo que hoy vamos a apoyar en Morena es seguir en esta ruta de que la transformación sea desde arriba hasta abajo, es decir, hemos avanzado en todo el marco constitucional, pero necesitamos profundizar y llegar a todos los territorios del país.” afirmó el legislador.

En ese sentido, Jarero Velázquez sostuvo que la oposición carece de fuerza frente a las propuestas impulsadas por Morena y sus aliados, al afirmar que se encuentra “derrotada”.

Las declaraciones se dieron en un ambiente de confrontación entre fuerzas políticas, derivado de las posturas encontradas en torno a la reforma electoral y los mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato.