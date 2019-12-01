Quien presida al PRI que lo haga de tiempo completo: indicó Mario Calzada Mercado

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 16:15:54

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- El diputado federal del PRI por Querétaro, Mario Calzada Mercado, hizo un llamado para que la próxima dirigencia estatal del partido sea ejercida por una persona dedicada exclusivamente a esta responsabilidad, en clara alusión a la actual presidenta Abigail Arredondo Ramos, quien combina el cargo con su función como legisladora federal.

“Quien quiera dirigir el partido deberá hacerlo de tiempo completo, en lo personal, yo no buscaré esa responsabilidad porque mis actividades en la Ciudad de México no me lo permiten; se necesita un trabajo 24/7 para sacar al PRI del estancamiento en que se encuentra”, dijo.

Sus declaraciones surgen en el marco del próximo proceso de renovación de la dirigencia estatal tricolor; por lo advirtió sobre la crítica situación que enfrenta el instituto político, señalando que las encuestas reflejan un riesgo real de desaparición si no se toman medidas urgentes.

“Hoy formamos parte de los partidos chicos; tenemos muy baja aceptación ciudadana”, reconoció que quien propuso que el proceso interno se realice con total transparencia, abriendo la participación a todos los militantes que cumplan con los requisitos.

Planteó la instalación de urnas en todo el estado para que cualquier ciudadano con credencial de elector pueda participar en la selección del nuevo liderazgo; aunque no mencionó nombres específicos, aseguró que el partido cuenta con cuadros experimentados y con trayectoria electoral que podrían asumir el reto.

“Hay muy buenos elementos dentro del partido, con trayectoria y victorias importantes en su historia, sería una gran oportunidad para recuperar credibilidad ante los ciudadanos”.

Afirmó que, quien enfatizó que la esperanza de recuperación del PRI radica en postular buenos candidatos y devolver a la ciudadanía la posibilidad de elegir a sus dirigentes.

Descartó tener un aspirante predilecto para la dirigencia estatal, pero insistió en que el partido requiere un cambio de rumbo inmediato. Sus declaraciones ponen en evidencia las tensiones internas en el PRI queretano, que busca reinventarse tras los reveses electorales de los últimos años.

Presidí que la renovación de su cúpula estatal se presenta como una prueba crucial para demostrar si el otrora dominante partido puede recuperar su espacio en la política local.