Querétaro también son sus costumbres y tradiciones que unen a las familias: Agustín Dorantes

Huimilpan, Querétaro, a 12 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri acompañó al Presidente Municipal, Jairo Morales Martínez, en la tradicional Cabalgata, que con motivo del aniversario número 497 de la Fundación de Huimilpan, reunió a más de 200 jinetes y a cientos de familias en una de las celebraciones más importantes de la zona.

Durante el trayecto, Agustín Dorantes aprovechó para platicar con la gente sobre las necesidades de cada lugar, pero también para escuchar de los beneficios que les ha representado por ejemplo, la ampliación del servicio de Qrobus que ya se brinda en algunas zonas del municipio de Huimilpan, en favor de las y los estudiantes y la movilidad en general de la población.

En compañía del alcalde, el senador por Querétaro también visitó la verbena popular que se montó en el jardín principal, donde probó la muestra gastronómica, entre otras exposiciones del quehacer diario de las y los huimilpenses.