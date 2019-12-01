Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre 2026.- Con la incorporación de al menos 25 nuevos elementos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la Guardia Cívica, se fortalece el compromiso de trabajar por lo más importante que es velar por la paz y seguridad de las y los queretanos, Felifer Macías Olvera, presidente municipal.

“Lo que más nos da orgullo en la ciudad de Querétaro y que presumimos en todas partes de la república es la tranquilidad, es la seguridad con la que se vive en Querétaro. Es el valor más importante que les interesa a las familias. Y hoy todos los indicadores, federales, nacionales, demuestran que vamos por buen camino (…) En medio de un entorno nacional y de un país que ve una terrible ola de violencia. Muchos estados del país no saben si les gobierna la delincuencia o les gobierna la autoridad. Y aquí en Querétaro se hacen las cosas diferentes, se hacen las cosas distintas. Aquí en Querétaro, como se dice, popularmente se cuece. Aparte. Y es porque tenemos a los mejores policías de este país”.

Al encabezar la ceremonia de graduación de 24 integrantes que concluyeron el curso de formación inicial para Policía Municipal y 13 para Guardia Cívica y la entrega de 25 reconocimientos a la eficiencia y al valor policial, Macías Olvera añadió que, gracias al trabajo conjunto de los cuerpos de seguridad, Querétaro se posiciona como la segunda entidad a nivel nacional en materia de seguridad, resultado de la labor que desempeñan todos los días las y los elementos de la Policía Municipal y la Guardia Cívica, así como de su compromiso para salvaguardar la seguridad e integridad de la ciudadanía.

Reconoció la entrega y el valor de 23 elementos de la Policía Municipal y dos de la Guardia Cívica, quienes destacaron por su desempeño y cumplimiento del deber, así como por las acciones que contribuyeron a la reducción de hechos delictivos y a la protección de la ciudadanía.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dio a conocer que, como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad en Querétaro, se incorporan 24 nuevos policías de proximidad y 13 agentes de la Guardia Cívica, pertenecientes a la quinta generación, con lo que se alcanza un total de 305 elementos incorporados en lo que va de la administración.

En la ceremonia participó el titular de la Fiscal General, Víctor de Jesús Hernpandez, quien refrendó el compromiso de mantener y fortalecer el trabajo en Sinergia interinstitucional, particularmente con las corporaciones de seguridad municipales, cuya colaboración resulta fundamental para consolidar las acciones de investigación, prevención y combate al delito.

“La Fiscalía General del Estado continuará impulsando los mecanismos de Sinergia por Querétaro, mediante una coordinación permanente con las instituciones de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la seguridad, la procuración de justicia y la tranquilidad de las familias queretanas”.