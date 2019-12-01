Querétaro reubicará temporalmente a comerciantes: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 13:50:24

Querétaro, Querétaro, a 23 de diciembre 2025.- Para apoyar a comerciantes y regular el uso de espacios públicos en el centro histórico, particularmente en los andadores y plazas más concurridas el municipio de Querétaro reubicará temporalmente a los comerciantes, afirmó Federico de Los Cobos y Vega, titular de la Secretaría de Gobierno municipal.

“Como parte de las obras en Plaza Constitución, algunos comerciantes fueron reubicados temporalmente, mientras que en el andador Libertad se instalará iluminación y conexiones eléctricas para los carritos de venta. Se les va a apoyar en el sentido de que van a contar ya con iluminación y conexión para sus carritos”.

Destacó que uno de los beneficios inmediatos es la eliminación del ambulantaje en zonas donde se había denunciado competencia desleal. “Ya no existe el ambulantaje en esas zonas, entonces pueden ofertar su producto sin ningún problema”.

Respecto a los comerciantes establecidos, indicó que se han sostenido diálogos para fomentar la tolerancia hacia la presencia de vendedores ambulantes en áreas como el Jardín Guerrero.

Subrayó que espacios como el andador 5 de Mayo, la Zenea.

“Constitución y Corregidora ya se encuentran libres de comercio informal, lo que reduce la presión sobre los negocios formales”.

Añadió que se realizó un proceso de socialización con locatarios del Jardín Guerrero y otros andadores, aclarando que la presencia de artesanos y vendedores no representa competencia directa, pues ofrecen productos distintos.

Adelantó que la estrategia de ordenamiento podría replicarse en temporadas vacacionales como Semana Santa, aunque reconoció que dependerá de los acuerdos que se vayan construyendo durante el año.

Sobre las agrupaciones de artesanos ambulantes, De Los Cobos recordó que anteriormente solo una se había manifestado inconforme, pero ya se incorporó a la zona de tolerancia. “Las mesas de diálogo son permanentes, no van a parar, porque siempre nos interesa ver cómo sí podemos adecuar ciertos temas para apoyarnos”.