Querétaro redujo pobreza de su población en 9.6% en 2024, según Inegi

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto 2025.- De acuerdo con los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la medición de pobreza multidimensional 2024, Querétaro logró reducir la pobreza en 9.6 puntos porcentuales, superando el promedio nacional que fue de 6.7 puntos porcentuales, confirmó Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

Esto, dijo, es resultado, producto de las acciones y programas sociales implementados por los gobiernos emanados de Acción Nacional, que han privilegiado la inversión, el empleo y la educación como ejes para mejorar la calidad de vida.

“Esto no es casualidad, es resultado de políticas públicas serias, que privilegian la inversión, el empleo y la educación, no las ocurrencias ni las dádivas que buscan controlar el voto a costa del futuro de la gente; pues además en Querétaro, las cifras también mostraron que somos el primer lugar nacional en reducción de rezago educativo y carencia por acceso a la seguridad social. Aquí no apostamos a tener ciudadanos dependientes de un apoyo; aquí les damos las herramientas para que salgan adelante por sí mismos”.

Señaló que, mientras en otros estados la falta de rumbo frena el desarrollo, en Querétaro se está construyendo un círculo virtuoso: menos abandono escolar, más empleos de calidad, mejor pagados y con seguridad social, y un entorno seguro para que las familias puedan vivir con dignidad.

“Lo dijo bien el gobernador Mauricio Kuri González, la mejor política social es el empleo y la mejor inversión es en las y los jóvenes; y hoy lo comprobamos, esa es la gran diferencia entre un gobierno que trabaja y uno que solo reparte”.

Aseguró que está comprobado que las dádivas no sacarán a un país de la pobreza, y mientras otros se dan golpes de pecho y presumen una ‘transformación’ que solo ha traído retrocesos, aquí los resultados hablan solos.

"En Querétaro cuidamos a nuestras familias, su desarrollo y su futuro, y no vamos a permitir que los caprichos o la improvisación frenen lo que tanto trabajo ha costado construir”.