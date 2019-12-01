Querétaro recauda más de 2 mdp solo en multas por alcoholímetro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:06:25

Querétaro, Querétaro, a 23 de diciembre 2025.- Por concepto de multas por alcoholímetro, el municipio de Querétaro ha recaudado 2 millones 377 mil 796 pesos confirmó César Zavala, director de Justicia Cívica, quien reconoció que los meses con mayor incidencia fueron abril, agosto y diciembre, coincidiendo con periodos vacacionales.

Afirmó que durante 2025 se han aplicado 32 mil 150 pruebas cualitativas de alcoholimetría, de las cuales el 78% resultaron positivas, lo que derivó en sanciones administrativas. En total, se han realizado cerca de 200 operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Destacó que del total de personas infraccionadas 95 de ellas cuentan con posgrado, 739 con nivel superior, 577 con nivel medio superior, 245 con nivel básico y 5 con nivel medio.

“La mayoría de los sancionados cuentan con instrucción académica media o superior, lo que, evidencia que el nivel educativo no garantiza mayor conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol”.

Mencionó que en 2025 se sancionó a dos menores de edad por conducir en estado de ebriedad. Conforme al protocolo, fueron amonestados, se notificó a sus tutores y los vehículos fueron remitidos al corralón.

Recordó que la primera fracción (0.20 a 0.39 mg/l de aire espirado) contempla multas de 6,788 a 13,500 pesos, con posibilidad de conmutar la sanción por 8 a 16 horas de arresto o 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

“Mientras que la segunda fracción (0.40 a 0.64 mg/l) establece multas de 13,600 a 28,285 pesos; el 36 por ciento de los infractores (604 personas) registraron niveles superiores a 0.65 mg/l, lo que derivó en arrestos inconmutables”.