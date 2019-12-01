Querétaro: Piden a municipios vigilar cumplimiento de reglamentos tras concierto de corridos que hacen apología del delito

Querétaro, México, 8 de julio de 2026.- Tras reportarse la interpretación de "narcocorridos" por parte de la agrupación Los Amos durante un baile de graduación en el municipio de Huimilpan, el titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, recordó que la regulación y sanción de estos espectáculos es competencia estrictamente municipal, por lo que instó a las demarcaciones a ser más estrictas en sus revisiones.

El funcionario estatal confirmó tener conocimiento del caso y señaló que ya mantuvo comunicación directa con el presidente municipal de Huimilpan, quien emitió una postura institucional a través de un comunicado.

"La postura del municipio es que ya están haciendo una revisión. Ellos tienen un reglamento que hoy regula toda esa situación y, en caso de incumplimiento, tendrán que aplicar la sanción correspondiente".

Enfatizó que la política del gobierno estatal no busca censurar artistas, sino evitar manifestaciones que promuevan la violencia.

"El posicionamiento del gobierno no es tener una negativa a algún grupo o artista, sino a la interpretación o hacer alarde de la apología del delito; eso es lo que se busca".

Recordó que los ayuntamientos modificaron sus normativas locales precisamente para tener dientes ante estas situaciones, por lo que el estado no puede intervenir directamente en estas fiscalizaciones preliminares.

“Cada artista o agrupación debe presentar un documento formal con la lista de canciones que interpretará previamente al evento; son las autoridades de cada municipio quienes deben verificar que los acuerdos se cumplan en el escenario y las sanciones económicas o administrativas correspondientes recaen en las dependencias locales”.

Al ser cuestionado sobre la posible implementación de operativos de venta de alcohol y de medidas de seguridad en eventos masivos, Gudiño Torres reiteró la autonomía municipal, señalando que el estado funciona únicamente como un órgano de apoyo.

"Es un tema que le compete al municipio. Nosotros regulamos el alcohol en bares y antros (establecidos), y cuando se nos solicita el apoyo por parte de los municipios para hacer algún operativo, siempre participamos y apoyamos".