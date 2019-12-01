Querétaro participa activamente en organización y acompañamiento de caravana migrante: Eric Gudiño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:33:42

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- Querétaro participa activamente en la organización y acompañamiento de la caravana migrante que se desarrolla en coordinación con autoridades de Laredo, Texas, el consulado mexicano y asociaciones civiles, afirmó Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado.

Detalló que en el pre-registro se contabilizaron más de mil 200 vehículos, y se espera que el registro final supere los 3 mil automóviles, con una participación aproximada de 15 mil a 17 mil personas. Reconoció el trabajo de la asociación organizadora y el respaldo de las autoridades estadounidenses.

“El gobernador me pidió atender este tema en particular y no solamente lo hacemos en esta caravana, sino también en la atención constante a migrantes. Para mí es un orgullo poder apoyar y servir”.

Destacó la colaboración con la asociación encabezada por Fernando Rocha, integrada por migrantes de la Sierra de Querétaro, con quienes se atienden traslados y apoyos para la reunificación familiar.

Subrayó que esta es la primera vez que la Secretaría de Gobierno acompaña directamente la caravana, lo que refleja la importancia que se le otorga al fenómeno migratorio.

Migrantes con documentos en regla, pero con temor.

Respecto al pulso de los migrantes, el encargado de la política interna de la entidad señaló que la mayoría cuenta con documentos en regla, aunque existe un mayor registro por temor a las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos. Explicó que el miedo no se centra en el cruce fronterizo, sino en el trayecto dentro de México, donde los paisanos temen ser víctimas de extorsión o robo.

“Estamos trabajando en equipo los tres órdenes de gobierno para que la gente regrese con sus pertenencias y llegue con sus familias a disfrutar de las fiestas navideñas”.

Resaltó que Querétaro es el único estado que acompaña a todos los migrantes, con la participación de municipios, gobierno estatal, Protección Civil, bomberos, policía estatal y sociedad civil. “Esto nos distingue y fortalece la coordinación con otros estados que también se suman a la caravana”.