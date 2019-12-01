Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- Ante las irregularidades detectadas en la pasada edición de la feria celebrada en la demarcación, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó que será la autoridad municipal de El Marqués la instancia encargada de determinar e imponer las sanciones correspondientes a los empresarios organizadores del evento.

Sobre el estatus legal y el monto de las multas tras las revisiones pertinentes, precisó que el ayuntamiento marquense cuenta con las atribuciones legales para emitir formalmente la notificación a los permisionarios.

"No me ha notificado el municipio de El Marqués, será el municipio de El Marqués quien lo determine, pero se va a hacer, o sea, eso sí te puedo asegurar".

Al recordar el marco normativo aplicable para la regulación de este tipo de eventos masivos, el encargado de la política interna detalló que las penalizaciones estipuladas por la ley son estrictas y van desde el orden económico hasta el administrativo, abarcando multas económicas proporcionales a la gravedad de la falta; suspensión temporal de actividades y cancelación definitiva de los permisos de operación.

Recalcó que, derivado de la coordinación interinstitucional entre el estado y los municipios, recae directamente en la administración de El Marqués la ejecución jurídica y la notificación oficial a la empresa responsable de la feria.

Este procedimiento se da en el marco de las supervisiones permanentes que mantiene el gobierno estatal para asegurar que los espectáculos públicos cumplan rigurosamente con los lineamientos de aforo, normatividad comercial y protocolos de protección civil, salvaguardando en todo momento el orden público y la seguridad de los asistentes.