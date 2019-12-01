Querétaro Maratón destinarán boletaje a beneficio de los Bomberos

Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Cómo su “brazo derecho” calificó Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), al cuerpo de Bomberos Querétaro, quien participará en la logística de la Maratón Querétaro 2026.

Por ello, adelantó que con el objetivo de reconocer la labor de quienes cuidan a la ciudadanía en situaciones de emergencia, la dependencia a su cargo anunció que un porcentaje de los boletos del Querétaro Maratón será destinado a beneficiar directamente al cuerpo de bomberos de la entidad.

Expresó su entusiasmo por esta iniciativa, destacando que el maratón no solo es un evento deportivo de gran magnitud, sino también una plataforma para generar conciencia social y apoyar a instituciones clave.

"Estamos muy contentos. Creo que es una manera de poder concientizar a los queretanos sobre la importancia y todo lo que está detrás de la logística del Querétaro Maratón, que es muchísima. Quienes son nuestro brazo derecho para que todo salga perfectamente bien, son el grupo de bomberos".

Enfatizó que el despliegue de los vulcanos comienza desde la madrugada y no termina sino hasta que las calles son completamente liberadas y declaradas seguras para la población.

Ante este esfuerzo constante año con año, el Indereq busca contribuir a solventar las necesidades de equipamiento y recursos que enfrentan las distintas estaciones de bomberos en el estado y visibilizar a los elementos como "héroes locales" que no solo resguardan a los corredores durante la ruta, sino que arriesgan sus vidas diariamente.

"Queremos, de una u otra manera, reconocer todo este apoyo que hemos tenido de ellos y sabemos de las necesidades que se tienen en ciertos lugares en los cuerpos de bomberos. Hay que reconocer que son nuestros héroes que siempre están ahí".

Aseguró que es común ver en cada edición del Querétaro Maratón a integrantes de los cuerpos de rescate corriendo el circuito vistiendo su pesado equipo de protección o uniforme de gala como una muestra de resistencia y orgullo.

Aunque aún no se cuenta con la cifra exacta de bomberos inscritos para correr en esta próxima edición, la funcionaria adelantó que el acercamiento con ellos ha sido sumamente estrecho, al grado de que ya fue retada a experimentar el entrenamiento que ellos realizan.

"No me hicieron el comentario de cuántos van inscritos, pero sí me invitaron a participar en una de las pruebas físicas que ellos hacen. Ya me tengo que preparar para el año que viene para poder participar".