Querétaro mantiene condiciones para que empresas generen empleos: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Para fortalecer el diálogo entre los sectores profesional, empresarial, académico e institucional en torno a las proyecciones, prioridades y retos económicos que repercuten en el desarrollo local y nacional, el gobernador Mauricio Kuri González, realizó la declaratoria inaugural del primer Congreso Querétaro INTEGRA: “Líderes por la Economía de México”.

El propósito de este encuentro, dijo, es analizar las perspectivas económicas del país y aportar, mediante el debate, el intercambio de experiencias y la colaboración, elementos para la toma de decisiones empresariales.

“Además, busca consolidarse como un espacio de referencia para la discusión y la creación de alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento económico y social”.

Kuri González señaló que México enfrenta cambios importantes, por lo que Querétaro debe seguir preparándose, cuidar lo que se ha construido y mantener las condiciones para que las empresas puedan crecer, generar empleos y abrir nuevas oportunidades para las y los queretanos.

“Y por eso, este tipo de conferencias que van a dar con gente de primer nivel, creo que es importantísimo para, como bien lo dijo Mayela Portos, tomar las mejores decisiones en un mundo que cambia todos los días (…) Por eso les agradezco infinitamente que estén aquí”.

Luego de destacar que el evento organizado por el CCPQ requiere trabajo, visión y compromiso, la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), Mayela Portos Hernández, precisó que, cuando las instituciones y las personas suman esfuerzos y comparten sus conocimientos, gana toda la sociedad.

“Que este primer congreso sea el comienzo de muchos encuentros y de muchas buenas decisiones para Querétaro (…) No hemos venido solamente a escuchar ocho conferencias, hemos venido a llevarnos ocho maneras de pensar, de cuestionar y de aprender (…) Llévense una idea que puedan aplicar, una conversación que puedan continuar, una decisión que puedan tomar mejor”.

José Luis Prado Hernández, presidente del Consejo Directivo del CCPQ, agradeció al mandatario estatal, a su equipo y a los asistentes por el apoyo al colegio que encabeza. Asimismo, subrayó que el evento reúne a personalidades que compartirán sus perspectivas para reconocer los escenarios económicos y sociales rumbo a 2027, con el propósito de evaluar cómo afrontar el futuro inmediato.

“La contaduría pública organizada de Querétaro se muestra entonces agradecida por el espacio que hoy todos ustedes nos brindan para dar lugar al evento que hoy nos ocupa, gracias, gracias a todos por su participación y presencia (…) en alianza con la sociedad, se ha convertido en el aliado estratégico de México; juntos, profesión y la representación que tienen todos ustedes empresarios, junto con el gobierno, hacemos esa triada que saca adelante los proyectos sociales”.

Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), manifestó que los contadores públicos son garantes de la ética, la rendición de cuentas y la transparencia, pero, sobre todo, de la confianza de la sociedad en que las cuentas están en manos de hombres y mujeres éticos y capacitados.

“Qué importante es tener este enlace con la parte pública, este enlace con el empresariado, pero sobre todo el enlace con las universidades y con la profesión y la sociedad (…) Qué bueno hacerlo aquí en esta ciudad, un estado también que representa dinamismo, un estado que representa crecimiento, sobre todo que representa oportunidades para que todas y todos podamos conversar sobre un tema que considero relevante, importantísimo y fundamental, que es precisamente el papel de la economía para este 2027 y el papel también de la contaduría pública como aliado estratégico de nuestro país”.