Querétaro lidera el Índice de Competitividad Urbana 2026

Querétaro lidera el Índice de Competitividad Urbana 2026
Autor: Fernando Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 19:17:13
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Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera destacó los resultados obtenidos en el Índice de Competitividad Urbana 2026, hecho por el Instituto Mexicano para al Competitividad (IMCO), a sectores de la sociedad civil organizada y empresariales, donde se superó a los estados de Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, posicionando a la capital en el primer lugar.

Destacó que los resultados obtenidos en materia de movilidad, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano educación y atracción de inversión directa a sido gracias a los trabajos y esfuerzos de los presidentes municipales de la zona metropolitana y del gobernador de Querétaro.

“Por primera vez en la historia de la zona metropolitana de Querétaro, la ciudad capital, de Corregidora, de El Marqués y de Huimilpan, hemos sido calificados por el máximo órgano evaluador en esta naturaleza, que es el IMCO, como la zona metropolitana más competitiva de México; nunca se había tenido este resultado, avanzamos del sexto lugar que se tuvo en 2024 a este primer lugar que se obtiene en 2026 y esto es, primero, por un gran trabajo en equipo“, dijo.

Por su parte, el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala reconoció la labor de Macías Olvera y puntualizó que en el trabajo conjunto en la zona metropolitana es una estrategia para hacer de Querétaro uno de los estados más exitosos, lo que ha motivado a ciudadanos y empresas a mudarse al centro del país.

Reafirmó que a zona metropolitana alcanzó el primer lugar nacional en grado de escolaridad; el segundo lugar en conectividad digital e ingresos propios municipales; y el quinto lugar en generación de patentes, resultados que fortalecen su liderazgo como un destino atractivo para vivir, invertir y emprender.

Por su parte, el directo de Desarrollo Económico del IMCO, Óscar Ocampo Albarrán  resaltó que Querétaro se posicionó en el primer lugar nacional en el subíndice de Sistema Político y
Gobierno y el segundo lugar nacional en ingresos propios municipales, lo que refleja una hacienda pública sólida y una mayor capacidad de gestión, además obtuvo el tercer lugar nacional en percepción de baja corrupción estatal en zonas urbanas y el quinto lugar nacional en Sociedad y Medio Ambiente. 

“Estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas impulsadas por la administración del presidente municipal, Felifer Macías, y consolidan a Querétaro como un referente nacional en competitividad, innovación y bienestar”.

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