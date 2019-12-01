Querétaro, Querétaro, a 14 de julio de 2026.- Durante los resultados preliminares de la delegación estatal, Querétaro destaca de manera particular un repunte histórico en la disciplina de natación, afirmó Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq).

A la espera de concluir el análisis detallado de cada uno de los deportes, adelantó que el avance ha sido sumamente favorable, posicionando a la natación como uno de los pilares de este ciclo.

"Hemos visto un incremento muy favorable, pero sobre todo muy grande, en el tema de natación. A raíz de que se inició la Olimpiada Nacional en mi gestión, el número de medallas ha ido aumentando casi un 200 por ciento de lo que teníamos".

Atribuyó este éxito a la constancia, la planeación estratégica y a una visión de crecimiento continuo, logrando sumar 20 medallas más en el acumulado global de este año en comparación con periodos anteriores. Asimismo, hizo un reconocimiento al esfuerzo conjunto de entrenadores, atletas, personal administrativo, cuerpos multidisciplinarios y los padres de familia.

Este año, dijo, la preparación de los atletas queretanos enfrentó un desafío extraordinario: el adelanto en las fechas de la Olimpiada Nacional debido a la celebración de la Copa Mundial de Fútbol. “Esto obligó a reestructurar y acelerar drásticamente los planes de entrenamiento que habitualmente eran más prolongados”.

Cuestionada sobre si este cambio afectó o benefició el rendimiento de los atletas, Salazar Blanco reconoció que el proceso de adaptación fue complejo, pero que se afrontó con total profesionalismo por lo que ahora tendrán que adaptar la preparación física y mental a un tiempo récord y las condiciones y los tiempos se modificaron de igual forma para todos los estados del país.

"Hizo que se acelerara todo nuestro proceso. Fue complicado, pero al final era parejo para todos. Como siempre se dice en el deporte: 'cuando es para todos, no hay ventaja para nadie'".

Destacó la capacidad de resiliencia de los deportistas queretanos, quienes demostraron estar a la altura de la exigencia. "Tratamos de sacar lo mejor posible esta preparación; aunque teníamos poco tiempo, los resultados se dieron porque los chicos están preparados".

Destacó los logros inéditos en la pasada Olimpiada Nacional y adelantó una clínica deportiva con el "Hermoso" Peralta, además de un magno evento con un atleta internacional.

Salazar Bñanco no ocultó su entusiasmo al hablar del crecimiento de deportes de conjunto que anteriormente no figuraban en el medallero o en las etapas finales del certamen nacional.

"Tuvimos resultados históricos en fútbol, que nunca antes se había clasificado a la Olimpiada Nacional; este año lo logramos. También en voleibol obtuvimos una medalla de tercer lugar histórica, con un nivel impresionante y un ambiente increíble apoyado por los padres de familia".