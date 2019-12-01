Querétaro impulsa localización de la Agenda 2030 en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios González, llevó a cabo en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en México un encuentro nacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el que se presentaron herramientas para lograr la localización de la Agenda 2030 en las políticas públicas de los gobiernos locales.

Durante su intervención, Palacios González resaltó la importancia de avanzar hacia una internacionalización planificada, entendida como una herramienta de desarrollo territorial que fortalezca a las oficinas de asuntos internacionales, amplíe su incidencia y potencie su contribución a las metas globales.

En este encuentro, que reunió a más de 200 tomadores de decisiones de 22 estados y 16 municipios de México, enfatizó que eventos de esta naturaleza, abren una gran oportunidad para construir sinergias que impulsen el cumplimiento de la Agenda 2030, y para compartir visiones, buenas prácticas y aprendizajes en temas como energía, medio ambiente y resiliencia; desarrollo social y económico; igualdad de género, gobernanza y democracia efectiva.

A su vez la representante residente del PNUD, Silvia Morimoto, reconoció la voluntad política de los gobiernos locales y el liderazgo de Palacios, pues mediante el diálogo y la colaboración con actores como la iniciativa privada y la sociedad civil se formulan herramientas integrales que contribuyen a solucionar las necesidades de los territorios y actores.