Querétaro formaliza alianza con la aplicación Waze

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 14:44:08

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El municipio de Querétaro formalizó una alianza con la aplicación Waze, con el objetivo de establecer un nuevo canal de comunicación con la ciudadanía y fortalecer la gestión de la movilidad en la ciudad, confirmó Pedro Ángeles Lujan, titular de la Secretaría de Movilidad.

Explicó que el convenio fue anunciado el pasado 2 de diciembre por el alcalde, y convierte al municipio en parte oficial de la plataforma.

“Esta colaboración permitirá recibir y atender en tiempo real los reportes ciudadanos sobre incidentes viales, congestionamientos, objetos en la vía, baches, fallas en semáforos y cierres de calles. Es un intercambio gratuito y bidireccional: el usuario reporta a Waze, Waze informa al municipio, el municipio actúa y se devuelve la información al usuario”.

Recordó que de enero a noviembre de este año, el municipio recibió 167,000 reportes a través de la aplicación. La información se integra de manera automática también en Google Maps, lo que amplía el alcance de los avisos sobre cierres planificados y emergentes.

Entre los eventos ya gestionados mediante la plataforma, refirió, se encuentran la carrera nocturna, el desfile de la Revolución, la caravana Coca-Cola y obras públicas como la realizada en Plateros el pasado 26 de septiembre.

Detalló que la alianza con Waze permitirá a la Secretaría de Movilidad ajustar el sistema de semaforización en tiempo real; coordinar acciones con dependencias municipales y estatales como Seguridad Pública, Obras Públicas y la Agencia de Movilidad; acceder a estadísticas de los últimos cinco años para planificar y evaluar políticas de movilidad y corregir datos erróneos en mapas, como nombres de vialidades, sentidos de circulación y retornos inseguros.

Destacó que Querétaro ahora forma parte de una red internacional de socios de Waze, lo que permite compartir experiencias con otras ciudades. Como ejemplo, mencionó un caso en Europa donde la plataforma fue utilizada para alertar sobre un cierre de emergencia por fuga de gas.

“Además de cierres viales, la Secretaría ha comenzado a emitir avisos preventivos en Waze para informar sobre cargas vehiculares inusuales durante eventos masivos, con el fin de que los ciudadanos tomen precauciones”.