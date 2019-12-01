Querétaro es fuerte porque su cimiento es la fortaleza institucional: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- La seguridad es un activo que debe prevalecer entre las y los queretanos, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al hacer entrega de reconocimientos a servidoras y servidores públicos por su desempeño profesional, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las y los Fiscales; acto donde se resaltó que mediante la estrategia Sinergia la labor ministerial exhibe aumentos contundentes respecto a 2024, al reducir la incidencia delictiva de alto impacto.

“En Querétaro se ve una diferencia a lo que se ve en el resto del país, y en gran parte es por ustedes, entonces cuando voy y traigo empresa, porque yo creo que es un círculo virtuoso, que tenemos seguridad, hay empresas, hay economía, hay economía, hay seguridad, entonces es como esta parte, pero esto es un activo que no lo podemos perder nunca, nuestra seguridad”, subrayó.

Con motivo de este evento, el mandatario estatal reconoció la confianza que las y los fiscales sostienen todos los días por medio de la solvencia y la eficacia de su trabajo; misma que, dijo, se traduce en ser una de las instituciones con mayor efectividad en el esclarecimiento de carpetas de investigación a nivel nacional.

“Querétaro lo vale, yo digo que el futuro de nuestros hijos lo vale, y cada quien tenemos un trabajo que hacer para que Querétaro esté mejor (…) A ustedes les tocó un trabajo bien complicado, que se necesita muchísima vocación (…) Pero a Querétaro le va bien, yo diría un porcentaje altísimo gracias a ustedes, el que no haya impunidad en Querétaro y que se busque a los responsables, de verdad vale oro”, recalcó.

Ante las y los Fiscales, Kuri González, dijo que como queretano reconoce y agradece la labor de las y los fiscales, por lo cual Querétaro tiene rumbo y cuenta con la confianza de la gente y de los inversionistas para poder vivir sin miedo; en este tenor, y en su calidad de Gobernador, también les reiteró su apoyo al 100 por ciento y refrendó su compromiso de dotarlos de las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas.

“Tienen en un servidor un gran, pero gran fan de ustedes, un gran admirador del trabajo que hacen todos los días, el trabajo que hacen para poder combatir la impunidad (…) Ustedes, que todos los días salen a perseguir a aquellos que cometen algún delito, me imagino que deben de tener miedo, y que el miedo, ustedes lo vencen gracias a que le tienen un gran amor a su trabajo, a la vocación que tienen, y por supuesto al amor que le tienen a Querétaro”, exaltó.

Al tiempo de otorgar un reconocimiento al Gobernador por su labor, el fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, destacó que Querétaro se distingue en el contexto nacional por su fortaleza institucional y su estabilidad social, condiciones que son el resultado de una política pública clara, sostenida y basada en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Hizo referencia a los resultados que mediante la operación de la estrategia Sinergia por Querétaro se han logrado, los cuales calificó como contundentes e históricos, pues en lo que va de este 2025 se han realizado más de mil 517 cateos en todo el territorio del Estado, esta operatividad ha permitido la detención de 785 personas, de las cuales 200 han sido remitidas a la Fiscalía General de la República.

También, comunicó se ha obtenido el aseguramiento de 287 vehículos con reporte de robo o alteración en sus números de identificación. Se han asegurado 402 armas de fuego y más de 18 mil cartuchos útiles, así como el decomiso de más de 26 mil dosis de droga, además de 211 domicilios asegurados.

“Quiero enfatizarle y exponerle al Gobernador los resultados de esta institución y sobre todo hacer nuevamente este reconocimiento al trabajo desplegado, porque creo que ustedes deben de ser conscientes de lo que están haciendo por Querétaro y por esta institución. Han triplicado la operación y los trabajos y los resultados que se tenían con otras anualidades. No queda más duda que reconocerles que es claro el esfuerzo y el trabajo, y sobre todo los resultados que se están teniendo”, acotó.

En su mensaje, el vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, Francisco Javier Arellano Sánchez, informó que de los más de mil 500 cateos que se han desahogado durante el 2025 dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, creada e impulsada por el Fiscal General, las y los fiscales queretanos han logrado el 99 por ciento de autorizaciones ante la autoridad judicial.

“Ustedes, fiscales de Querétaro, son protectores de los derechos y la voz de los más débiles y vulnerables. Nos corresponde cuidar, verificar y mantener el debido proceso, garantizando la justicia y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía (…) Fiscales, su trabajo fortalece nuestro sistema de seguridad y justicia que nos permite a las y los queretanos salir de nuestros hogares cada día con la certeza de que regresaremos porque existen servidores públicos como ustedes que protegen nuestra seguridad y hacen valer la justicia”, celebró.

Al hacer uso de la palabra, el gerente regional de Operaciones de la cadena comercial OXXO, Marco Antonio de Anda Angulo, hizo hincapié en que pensar en la Fiscalía General del Estado es pensar en una garantía de justicia, en la legalidad y la protección de los derechos humanos; este entorno, puntualizó, se traduce en certeza, paz y prosperidad, sello distintivo de Querétaro, que altamente se ha convertido en uno de sus mejores activos, que han sido valorados y testificados por toda la sociedad y el país.

En el marco del Día Nacional de las y los Fiscales se dijo honrado de firmar con la Fiscalía el convenio de colaboración Conecta, cuya colaboración en la difusión de Cédulas de Identidad del programa Alerta Amber y Protocolo Alba, será de gran relevancia a través del cual seguirán contribuyendo como empresa socialmente responsable por el bienestar del Estado.

Dentro del mismo acto conmemorativo, el mandatario queretano firmó como testigo de honor el documento que signa un convenio de colaboración entre el Fiscal General y el gerente de la cadena comercial OXXO, quienes también hicieron entrega de estímulos a elementos de la Fiscalía del Estado por su compromiso con la investigación y persecución del delito y reconocieron a la fiscala decana Gabriela Hernández Martínez, por 26 años de antigüedad laboral.