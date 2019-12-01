Querétaro enciende la Navidad en Plaza de Armas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:57:23

Querétaro, Querétaro, 4 de diciembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, acompañado de su familia; el alcalde, Felifer Macías; funcionarios estatales; y cientos de personas en Plaza de Armas, encabezó el encendido de la iluminación navideña, en esta época de unidad, esperanza y alegría para las familias queretanas.

Durante su intervención, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, llamó a las y los queretanos a tomar estas luces, como una guía para mantener encendida la calidez que distingue al Estado.

Añadió que se espera una derrama superior a los dos mil 500 millones de pesos, con 550 mil turistas-noche y una ocupación hotelera cercana al 65 por ciento.