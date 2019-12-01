Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 16:38:19

El Marqués, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Para fortalecer los lazos familiares, preservar las tradiciones locales y fomentar la convivencia en el espacio público, el Gobierno Municipal de El Marqués, encabezado por el alcalde Rodrigo Monsalvo Castelán, realizará el encendido de su Villa Navideña este viernes 4 de diciembre, a las 19:00 horas, en la explanada principal del Centro Municipal, en Jesús María.

Detalló que la actividad es impulsada a través del Instituto Municipal para la Prevención y Atención de Conductas de Riesgo, como parte de la agenda decembrina dirigida a las familias marquesinas y habitantes de la zona metropolitana de Querétaro.

“La Villa Navideña funcionará durante los fines de semana comprendidos del 4 al 20 de diciembre, ofreciendo atractivos como el árbol iluminado, rueda de la fortuna, carrusel, juegos mecánicos y un mercadito navideño”.

Refirió que más allá del componente festivo propio de la temporada decembrina, la administración municipal plantea estas jornadas como una herramienta de cercanía comunitaria orientada a la reconstrucción del tejido social, al ofrecer opciones recreativas abiertas y seguras que favorezcan entornos protectores y la prevención de conductas de riesgo entre niñas, niños, jóvenes y familias.

“El Marqués combina el crecimiento de desarrollos habitacionales, corredores industriales y polos educativos, como el campus Amazcala o el campus Aeropuerto de la UAQ, con comunidades tradicionales como Jesús María, sede del Centro Municipal y punto habitual de concentración cívica y festiva”.

“Habilitar espacios públicos iluminados y de acceso familiar durante las semanas de posadas y celebraciones de fin de año busca concentrar la convivencia en puntos recuperados y con presencia institucional, sumándose a la oferta recreativa de temporada en los 18 municipios queretanos”.