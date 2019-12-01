Querétaro: Destaca presidenta del IEEQ permanencia del PREP en reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 15:32:02

Querétaro, Qro., 10 de marzo de 2026.- La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñoz Rodríguez, subrayó tres aspectos relevantes de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada recientemente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ante la Cámara de Diputados.

En primer lugar, celebró la permanencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que garantiza a la ciudadanía información inmediata y confiable durante las jornadas electorales.

“El PREP mantiene informada a la ciudadanía de manera permanente; incluso la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, enfatizó su importancia en los foros convocados por la Comisión Presidencial”.

El segundo punto que consideró necesario señalar fue el reconocimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), cuya desaparición había sido planteada en discusiones previas. La iniciativa recoge la participación de consejerías, ciudadanía, organizaciones civiles y académicos que defendieron su relevancia para garantizar procesos democráticos en cada entidad.

“El tercer aspecto es la inclusión de los grupos de atención prioritaria en rango constitucional, lo que representa un avance en la representación de sectores históricamente subrepresentados.

“Este reconocimiento refrenda el trabajo que las instituciones electorales hemos venido realizando en este sentido”.

Además, refirió, la propuesta contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas, que deberán incluir leyendas de identificación, así como el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Celebró la apertura al diálogo en el proceso legislativo y reiteró que los institutos electorales seguirán aportando su experiencia técnica acumulada en más de 30 años.

“La ciudadanía confía en el INE y en los institutos electorales porque somos garantes de que los poderes se transmitan a través de la urna y de que no haya conflictos postelectorales”.