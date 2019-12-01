Querétaro cuenta con un fondo de 100 mdp para atender contingencias climatológicas: Javier Amaya 

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, dio a conocer que se tiene una bolsa económica de 100 millones de pesos para atender cualquier contingencia climatológica en la entidad, debido a que la temporada de lluvias aún no concluye y las precipitaciones continuarán.

Explicó que el pasado viernes se emitió, de forma oficial, la declaratoria de emergencia, con la cual se le permite al Poder Ejecutivo destinar recursos materiales y humanos, con la finalidad de atender cualquier contingencia relacionada con desastres naturales.

“El pasado mes se hizo la declaratoria de emergencia en la Segunda Sesión Ordinaria y el viernes se publicó en la Sombra de Arteaga (Periódico Oficial del Estado de Querétaro), y esto quiere decir que ya oficialmente de manera preventiva se está aplicando”, dijo.

Detalló que la declaratoria oficial tiene dos fines particulares: uno, es activar de forma permanente a todos los grupos de emergencia, rescate y seguridad para atender a la población en caso de ser necesario; y dos, es establecer y reconocer los daños que alguna contingencia haga a la población y la infraestructura para poder destinar recursos materiales y humanos a las zonas afectadas.

Mencionó que, a pesar de las lluvias que se han presentado en la entidad, hasta el momento no ha sido necesario activar los protocolos correspondientes de la declaratoria.

“No, hasta el momento no se ha tocado ni un peso (…); los grupos de emergencia ya están preactivados, en coordinación de manera legal, en donde podemos accionar municipios apoyando a otros municipios, servicios de emergencia de municipios atendiendo a otros, y esto lo que hace es fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil”.

Cabe mencionar que durante el año pasado, 2025, se contó con un fondo de 60 millones de pesos para atender a la población, el cual se incrementó a los 100 millones de pesos, debido a los daños y afectaciones que se tuvieron en gran parte del territorio queretano.