Aseguran explosivos improvisados y equipo táctico en vivienda abandonada en Queréndaro, Michoacán

Queréndaro, Mich., a 6 de julio de 2026.- Como parte de los operativos permanentes de vigilancia desplegados en la región, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil localizaron un presunto centro de resguardo de material utilizado para actividades ilícitas al asegurar varios artefactos explosivos improvisados, además de ropa y equipo táctico, dentro de una vivienda abandonada en la comunidad de El Jaral.

De acuerdo con los reportes oficiales, el aseguramiento se realizó cuando los efectivos recorrían la zona y detectaron un inmueble en aparente estado de abandono. Al inspeccionarlo, encontraron diversos explosivos de fabricación artesanal, así como prendas y accesorios de uso táctico, por lo que procedieron a establecer un perímetro de seguridad para prevenir cualquier riesgo a la población y al propio personal operativo.

Tras el hallazgo, el material fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo los peritajes e investigaciones necesarias para determinar el origen de los artefactos, su posible funcionamiento y si guardan relación con algún grupo delictivo que opere en la región.

Las autoridades informaron que, pese al importante aseguramiento, no hubo personas detenidas durante la intervención, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento de la inspección.

Este decomiso ocurre en un contexto en el que las corporaciones federales y estatales han intensificado los patrullajes en distintas zonas de Michoacán para detectar armamento, explosivos y otros materiales utilizados por organizaciones criminales, con el objetivo de reducir su capacidad operativa y fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.

Los operativos de vigilancia permanecerán activos en Queréndaro y municipios cercanos como parte de la estrategia de prevención y combate a la delincuencia implementada por las autoridades.