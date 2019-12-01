Torres Piña consolida el liderazgo en la carrera por la candidatura de la Alianza Morena

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña no solo encabeza las preferencias ciudadanas por la candidatura de la Alianza Morena, las encabeza con claridad. Con 15.7%, según el más reciente sondeo de De Las Heras Demotecnia, el ex Secretario de Gobierno y Fiscal con licencia, aventaja por casi cuatro puntos al segundo lugar y se posiciona como el nombre con mayor peso dentro del proceso interno.

El dato no es casual. Torres Piña llega a esta etapa con un activo que los demás aspirantes todavía están construyendo, reconocimiento real en el territorio. Su carrera política le permite tener presencia en regiones, municipios y estructuras locales del movimiento que hoy se traducen en preferencia concreta de la ciudadanía que tiene que elegir un nombre.

El grupo que lo sigue muestra los números de quienes aún están presentándose. Raúl Morón Orozco alcanza 11.8%, Fabiola Alanís 9.7%, Gaby Molina 9.6% y Gladyz Butanda aparece con 3.4%; cifras que, si bien los mantienen en la contienda, reflejan perfiles que aún no logran diferenciarse entre sí ni proyectar una ventaja sólida.

En ese contexto, la posición de Torres Piña adquiere un peso adicional, no solo va adelante en la próxima encuesta, sino que toma rumbo cuando apenas la ciudadanía comienza a poner atención al proceso. Históricamente, quien construye reconocimiento temprano en una contienda interna tiene una plataforma más sólida para sostenerlo conforme el

proceso se intensifica.

La fotografía que deja el sondeo es la de un aspirante que ya tiene nombre, cara y territorio, así como un grupo de competidores que aún busca diferenciarse.