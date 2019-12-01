Acepta “El Mayo” Zambada que enfrentará prisión de por vida y pide cumplir condena en un centro médico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 21:07:59

Nueva York, Estados Unidos, a 6 de julio de 2026.- Ismael “El Mayo” Zambada reconoció ante una corte de Estados Unidos que será condenado a cadena perpetua por los delitos que enfrenta y solicitó al juez que, al momento de dictar la sentencia, recomiende su internamiento en una prisión de tipo administrativo con atención médica especializada debido a la diabetes avanzada que padece.

La petición fue presentada este lunes por su abogado, Frank Pérez, ante el juez Brian Cogan, quien lleva el caso. En el documento, la defensa señala que Zambada acepta plenamente las consecuencias legales de sus acciones y pide que se considere su estado de salud al definir el centro penitenciario donde cumplirá la condena.

El defensor sostuvo que, aunque Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron cofundadores del Cártel de Sinaloa, existen diferencias importantes entre ambos procesos judiciales que podrían influir en la recomendación sobre el lugar de reclusión.

Entre esos argumentos destacó que “El Mayo” se declaró culpable, renunció a su derecho de apelar la sentencia y optó por resolver el caso sin llegar a juicio, lo que, según la defensa, evitó un proceso prolongado y redujo los costos para el sistema judicial estadounidense.

Asimismo, Pérez aseguró que desde su llegada a Estados Unidos, en circunstancias que calificó como inusuales, Zambada manifestó su intención de asumir la responsabilidad por los delitos imputados y someterse a la jurisdicción de la corte.

Como parte de la documentación entregada, la defensa también presentó decenas de cartas de personas originarias de la misma región de México que el acusado, quienes describen acciones de apoyo y generosidad que, afirman, realizó durante varios años.

Se prevé que la fiscalía presente su respuesta a estos argumentos el próximo lunes, mientras que la audiencia para dictar sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada permanece programada para el 20 de julio.