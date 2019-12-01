Querétaro con tendencia positiva en materia de inversión extranjera directa: Marco del Prete

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:09:20

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- A pesar de las inquietudes generadas por la posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el estado de Querétaro mantiene una tendencia positiva en materia de inversión extranjera directa (IED) y generación de empleo, aseguró Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Aseguró que durante el primer semestre del año, Querétaro captó 970 millones de dólares en IED, lo que lo posicionó como el quinto estado con mayor recepción a nivel nacional. En el segundo trimestre, la entidad ascendió al tercer lugar, reflejando la confianza de inversionistas y empresarios en el entorno económico local.

“La amenaza de aranceles ha estado presente, pero aún no se ha concretado. Mientras tanto, la inversión sigue fluyendo y los empleos continúan generándose de manera consistente”.

El funcionario destacó que el dinamismo económico se mantiene a pesar del proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, previsto para concluir a mediados de 2026.

Señaló que, aunque México no puede incidir directamente en las decisiones arancelarias de Estados Unidos, el tratado vigente ofrece un marco de protección que brinda certidumbre a los inversionistas.

“Estimamos que la revisión será positiva, pues la relación trilateral no solo es económica, sino también cultural y social. Mientras México cumpla con sus compromisos en materia de comercio exterior, no debería haber modificaciones sustanciales”.

Del Prete subrayó que las fluctuaciones en los anuncios sobre aranceles forman parte de las variaciones normales en una economía global, y reiteró que Querétaro continúa en condiciones favorables: las exportaciones se mantienen, la inversión llega y los precios se estabilizan.