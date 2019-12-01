Queretanos que estaban en Medio Oriente regresan el miércoles: Eric Gudiño

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:00:17

Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que la noche del miércoles 11 de marzo, arribarán al Aeropuerto Internacional de Querétaro 52 queretanos que se encontraban en la zona de conflicto en Medio Oriente, luego de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo del estado.

Detalló que las personas viajarán en un vuelo procedente de Madrid con destino a Querétaro, tras haber salido previamente de Dubái, lugar donde se encontraban cuando solicitaron apoyo para regresar al país.

“Estamos muy contentos porque el gobernador Mauricio Kuri hizo posible que 52 queretanos pudieran salir ya del conflicto de Medio Oriente, mañana estarán llegando; ellos viajan en el vuelo Madrid-Querétaro y estarán llegando por la noche al Aeropuerto Internacional de Querétaro, los esperamos y los vamos a recibir con mucho gusto”, dijo.

Señaló que las familias se mantuvieron en contacto con las autoridades durante las últimas semanas para dar seguimiento al proceso de retorno, prácticamente todas las personas que solicitaron apoyo lograron salir del área.

“Es importante decir que ya no está la zona de conflicto, prácticamente todos los queretanos que se contactaron, ya lograron salir y mañana ya estarán en Querétaro”.

Agregó que el gobierno estatal prevé recibirlos durante la noche y reiteró que se mantuvo acompañamiento permanente hasta concretar su regreso a la entidad.