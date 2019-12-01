Que se investigue el móvil político en el homicidio de Carlos Manzo, insiste Memo Valencia a García Harfuch

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.- Que no se deje de lado la investigación de un posible móvil político detrás del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, pidió a las autoridades estatales y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde la Cámara de Diputados, el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, tras insistir que la muerte del autor material fue una ejecución extrajudicial.

“Desde el Congreso de la Unión pedirles a las autoridades estatales y federales, que no se descarte la línea de investigación política, el complot político para asesinar a Carlos Manzo. No debió ser abatido el sicario que disparó contra Carlos Manzo. Esa fue una ejecución extrajudicial con el propósito de borrar cualquier tipo de vínculo con los verdaderos autores intelectuales de esto”, afirmó.

Respaldado por el Grupo Parlamentario del PRI en la máxima tribuna del país, el líder revolucionario aseguró que una forma de empezar bien con el plan trazado desde Palacio Nacional para Michoacán sería hacer justicia y detener a quienes asesinaron a otros luchadores sociales, como Hipólito Mora y Bernardo Bravo.

“Comiencen por detener a los que asesinaron a Hipólito Mora, porque también fue asesinado dentro de la actual administración estatal. Que haga lo mismo con los autores materiales e intelectuales del homicidio de Bernardo Bravo, que también están plenamente identificados y que nosotros, antes de que la autoridad lo hiciera público, lo señalamos, porque claro está que en Michoacán todo se sabe”, dijo.

La investigación por este crimen que ha indignado a todo el país debería llegar también a actores políticos que actualmente son diputados federales, como Leonel Godoy Rangel, quien de forma pública fue un opositor declarado del edil de Uruapan, mencionó también Memo Valencia.

“Hacemos una invitación, vengo de estar aquí en el Pleno como parafrasearé a una persona que en su momento dijo, ‘Huele a azufre’. Hasta aquí debe llegar la investigación, porque Leonel Godoy Rangel que es diputado federal, fue de los principales opositores y que le pusieron obstáculos y amenazó a Carlos Manzo”, indicó.

La diputada federal priista, Xitlalic Ceja, coincidió con el mensaje del también diputado local por las inconsistencias del llamado Plan Michoacán y la inseguridad que azota el estado y exigió justicia.

“Michoacán no cayó en el abandono por culpa del pasado, cayó por culpa de Morena. Hoy mientras ellos reparten culpas, la violencia se triplicó, los alcaldes gobiernan con miedo y los ciudadanos viven entre extorsiones, cobros de piso y balaceras”, afirmó.

Tras levantar la voz nuevamente por la problemática que enfrenta Michoacán, el dirigente priista insistió en que no se deje de investigar a los responsables de arrebatarle la vida a Manzo Rodríguez.

“Si bien es cierto, el crimen organizado participó, pero le hicieron el trabajo a delincuentes que están disfrazados de políticos, lobos con piel de oveja y eso también hay que señalarlo, porque el principal aliciente para que los homicidios se sigan cometiendo, es la impunidad”, finalizó.