Plan Michoacán: recuperan 398 computadoras reportadas como robadas en Arteaga

Arteaga, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Como resultado de las acciones de la Operación Paricutín, del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), recuperaron 398 computadoras nuevas que habían sido robadas en el municipio de Arteaga.

Sobre el particular se informó que los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano encontraron los equipos de la marca Lenovo, al realizar patrullajes de prevención del delito en la localidad La Vinta. Los dispositivos se encontraban escondidos entre la maleza, mismos que habían sido sustraídas horas antes de un vagón del tren.

Por lo anterior, fueron resguardados por el personal policial y castrense para posteriormente realizar su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

A través de la Operación Paricutín se efectúan en todo el estado operativos conjuntos con fuerzas federales para reducir la incidencia delictiva en Michoacán y garantizar el bienestar de la población.