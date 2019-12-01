En Zamora, Michoacán: Fallece motociclista en accidente frente a la Central Camionera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 20:14:26

Zamora, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- El conductor de una motocicleta perdió la vida, debido a las lesiones que sufrió al ser impactado por un automóvil, cuyo conductor fue requerido por las autoridades policíacas.

El fatal accidente se registró al filo de las 14:15 horas de este miércoles en la Avenida Juárez frente a la Central Camionera, donde llegaron elementos de Tránsito Municipal para resguardar la zona.

Paramédicos de Rescate confirmaron la muerte de Juan R., N., de 36 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Revolución de esta ciudad.

Las unidades involucradas en el hecho, son una motocicleta Italika color naranja, con placa PFD5V de Michoacán y un automóvil Volskwagen tipo Jetta, color blanco, con placas PTU-294-C de Michoacán.

Al sitio llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes, iniciandose la carpeta de investigación.