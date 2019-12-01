En Uruapan, Michoacán: Fallece motociclista en accidente en el Libramiento Oriente

En Uruapan, Michoacán: Fallece motociclista en accidente en el Libramiento Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 19:17:41
Uruapan, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser impactado por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga con su unidad, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida y cerca de ella, una motocicleta destrozada.

Con base en lo anterior,l personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dio fe del levantamiento del cuerpo e inició con las actuaciones que el caso amerita.

Es de mencionar que el chofer responsable del hecho se dio a la fuga con su unidad.

