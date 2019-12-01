Animalistas llaman al Fiscal a revisar a personal de la FGE de Michoacán que comercializa animales en plataformas digitales

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- A través de una denuncia ciudadana, evidenciaron a una trabajadora del área de comunicación social de la Fiscalía General de Michoacán que comercializa gatos persas a través de sus redes sociales, a pesar de existir una prohibición legal para la venta de animales.

Imágenes difundidas por la empleada se observan a los felinos y se señala que cuentan con dos meses de edad; los ejemplares tendrían un costo de 12 mil pesos cada uno.

Al respecto, la activista animalista identificada como "Maya" lamentó que, existiendo la Unidad de Investigación y Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado, haya empleados en dicha dependencia que incurran en este tipo de acciones.

"Un atento llamado al Fiscal, Carlos Torres Piña, para que revise a su personal, porque es contradictorio: sabiendo que ahorita tenemos ahí una fiscalía especializada para maltrato animal, pues está mal que una persona esté vendiendo animales en lugar de promover la adopción", comentó en entrevista telefónica.

Maya recordó que en el trabajo diario como rescatista se topan con decenas de casos de abandono y maltrato. La activista señaló que a principios de año se recrudece el tema de abandono, debido a que durante la temporada de Navidad y Reyes Magos suelen regalar perritos y gatos a los infantes, y posteriormente, al no contar con los espacios adecuados de resguardo, sacan a las calles a los ejemplares, recrudeciendo la problemática de animales en situación de calle.

Según datos proporcionados por el Instituto de Protección Animal de Morelia, ante el incremento de operativos para prohibir la venta de animales en vía pública, se han detectado el incremento de comercialización de perros y gatos a través de redes sociales.