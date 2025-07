Que no se olvide la corrupción de Morena y el lavado de dinero de Alfonso Romo para Criminales y AMLO

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2025.- Morena busca controlar y detener a toda voz opositora del régimen, pero en el PRI no se va a dejar de evidenciar la corrupción en la que pretenden que México viva, como el caso de la investigación de Estados Unidos a una casa de bolsa por supuesto lavado de dinero, la cual está vinculada con el ex presidente López Obrador y al crimen organizado, aseguró el dirigente estatal, Memo Valencia.

Indicó que supuestas investigaciones en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, así como del ex mandatario Enrique Peña Nieto, son cortinas de humo para desviar la atención mediática y de la sociedad de temas verdaderamente preocupantes como es el espionaje, el control y la persecución política de opositores.

“Lo que quieren es que no hablemos de Romo. Ya nadie habla de Alfonso Romo, pues si por eso AMLO no trae dinero en la cartera, ¿para qué quieres tener dinero en la cartera? Si tienes tu Alfonso Romo que te lave tu dinero a toda madre, ¿no? Ahí está y no solo le lavaba el dinero a AMLO, al crimen organizado también. Ah, pero ya no quieren que hablemos de esto, vamos a hablar de Peña Nieto”, acusó.

El líder del priismo michoacano recordó que Morena justo aprobó una Ley para espiar a los mexicanos y callar a los críticos del gobierno oficialista, y, aun así, acusan al ex presidente Peña Nieto de presuntos sobornos.

“Obviamente ya no quieren que hablemos de Romo, pero si nosotros dejamos de hablar de Romo, nos vamos a subir a la ola que quiere el gobierno, pero pues yo no, yo me quedo hablando de Romo. Romo no le salió tan bueno (para lavar) porque pues ahí está, lo ventilaron y tuvo que ser ventilado en los Estados Unidos”, dijo.

En el tema de la inseguridad y violencia estatal, el presidente del PRI lamentó que, en los primeros siete días del mes de julio, Michoacán registre 28 homicidios dolosos y la Fiscalía General del Estado continúe con la práctica de “desaparecer” a las víctimas para que el Gobierno del Estado pueda presumir sus cifras a la baja.

“Es la muestra que les doy de cómo nos mienten, de cómo nos engañan, de cómo piensan que estamos tarugos y no revisamos las cosas. Si no decimos las cosas, pues quién las va a decir y lo alarmante de esto, es que de uno en uno llegamos al final de mes con 10 muertos desaparecidos. Como no pueden controlar la problemática de inseguridad, de violencia y de impunidad que hay en Michoacán, pues se les hace fácil mejor borrar a los muertos”, recalcó.

Acompañaron el posicionamiento, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; así como las secretarias de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa.