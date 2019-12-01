Que ningún estudiante se quede sin internet gratis; en Apatzingán, Bedolla invita a registrarse al Programa Data

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:33:40

Apatzingán, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla invitó a jóvenes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de la región de Tierra Caliente del estado a registrarse al Programa Data, para que ninguno se quede sin internet gratis mientras estudia.

En el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, el mandatario informó que tienen hasta el domingo 8 de marzo para entrar a la plataforma data.michoacan.gob.mx y llenar el formulario para, del 17 al 27 de este mismo mes, recibir uno de los 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad, donados por el Gobierno de México.

“El Gobierno del Estado va a pagarles cada semestre un plan con cuatro gigabytes de internet al mes; redes sociales ilimitadas como Facebook, Instagram o Telegram; así como mensajes y llamadas ilimitadas. Solo tienen que registrarse al Programa Data, queremos que fortalezcan su formación académica”, expuso Ramírez Bedolla.

Por su parte, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, destacó que en Apatzingán se verán beneficiados alrededor de 5 mil estudiantes de los niveles media superior y superior, a quienes convocó a sumarse a esta estrategia que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En tanto, la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, explicó a las alumnas y alumnos beneficiados que el Programa Data les permitirá acceder a bibliotecas digitales, clases en línea, diplomados, cursos o microcertificaciones.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el director de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; el director del Instituto Tecnológico, Fidel Báez Benito; y estudiantes beneficiados.