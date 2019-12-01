PVEM se aleja de Raúl Morón por falta de reciprocidad: Ernesto Nuñez 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:36:45
Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2026.- El Partido Verde Ecologista, se alejó del legislador federal Raúl Morón Orozco, por falta de reciprocidad, indicó Ernesto Nuñez Aguilar, líder estatal del PVEM.

En rueda de prensa, el también diputado, expresó que en su momento ubicaron al ex edil moreliano como un perfil fuerte rumbo a la gubernatura, pero por parte del equipo morenista no hubo un reconocimiento de la fuerza política que representaban.

"También se trata de ser corresponsables; si tu ayudas a un instituto político , pero no hay reciprocidad, para que estás ahí? entonces dijimos vamos a replantearnos y vamos solos nosotros", expresó el dirigente partidista, quien indicó están listos para ir solos.

Apuntó que todavía no es tiempo de alianzas rumbo al 2027, y no descartó diálogo con institutos políticos como Movimiento Ciudadano.

Cuestionado sobre la representación del movimiento independiente de la sombreriza, reiteró que representó un reconfiguración del panorama electoral, donde incluso sacó del tablero a perfiles candidateables.

"Hoy es un tablero de serpientes y escaleras y el que estaba en el 98 , tocó la viborita y cayó al 5, y la del 1 subió al 80", consideró el diputado federal.

Noventa Grados
