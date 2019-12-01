PVEM pide diálogo para fortalecer la coalición rumbo a 2027 tras rechazo de reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:00:10
Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- Luego de que la reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que no se requiere una “operación cicatriz” al interior de la coalición oficialista. No obstante, consideró necesario abrir espacios de diálogo entre las fuerzas políticas que la integran para fortalecer la alianza de cara a las elecciones de 2027.

El legislador señaló que la relación entre los partidos aliados se mantiene sólida. En ese sentido, sostuvo que el momento exige privilegiar la comunicación y el entendimiento para consolidar el proyecto político que comparten.

Velasco mencionó que el objetivo es reforzar la coordinación entre las distintas fuerzas políticas que conforman la coalición, con el fin de llegar con mayor unidad a los próximos procesos electorales. Asimismo, destacó que el diálogo permitirá evaluar los temas pendientes en la agenda legislativa y definir estrategias conjuntas.

Finalmente, el senador reiteró que el PVEM continuará trabajando en coordinación con sus aliados para impulsar reformas y propuestas que, a su juicio, contribuyan al desarrollo político y democrático del país.

 

