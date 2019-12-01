PVEM Michoacán planta 5 mil pinos y avanza hacia la meta de 20 mil árboles en el estado

PVEM Michoacán planta 5 mil pinos y avanza hacia la meta de 20 mil árboles en el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 12:49:53
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Morelia, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Como parte de su compromiso permanente con el cuidado del medio ambiente y la construcción de un Michoacán más verde y sustentable, la Secretaría de Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán realizó dos importantes jornadas de reforestación en las comunidades de Loma de Parangaré y San José de las Torres, donde fueron plantados 5 mil pinos michoacanos, especie emblemática de la entidad y fundamental para la conservación de los ecosistemas.

La secretaria de Medio Ambiente del PVEM Michoacán, Vania Díaz, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia ambiental impulsada por el partido para recuperar áreas verdes, fortalecer los ecosistemas y fomentar la participación ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

Asimismo, reconoció el liderazgo y compromiso ambiental del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, quien ha promovido una agenda enfocada en la protección del medio ambiente mediante acciones concretas en beneficio de las familias michoacanas.

“Nuestro compromiso con el medio ambiente se demuestra con acciones concretas. Hoy, gracias al respaldo y liderazgo de nuestro dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, seguimos fortaleciendo una agenda ambiental que involucra a la ciudadanía en la protección de nuestros recursos naturales. Cada árbol que sembramos representa vida, esperanza y una oportunidad para dejar un mejor Michoacán a las futuras generaciones”, expresó Vania Díaz.

La dirigente ambiental subrayó que la reforestación es una de las herramientas más efectivas para enfrentar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad del aire, conservar los suelos, favorecer la captación de agua y proteger la biodiversidad, por lo que estas jornadas continuarán realizándose en distintas regiones del estado.

Con estas actividades, el PVEM Michoacán alcanza la cifra de 5 mil árboles plantados y avanza con paso firme hacia la meta de 20 mil árboles, consolidando una estrategia ambiental basada en la participación ciudadana, el trabajo comunitario y la responsabilidad compartida.

Finalmente, Vania Díaz hizo un llamado a las y los michoacanos, así como a instituciones educativas, comunidades, colonias y organizaciones civiles, a sumarse a esta iniciativa acercándose a la Secretaría de Medio Ambiente del PVEM Michoacán para solicitar árboles y participar en las próximas jornadas de reforestación.

“El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Invitamos a todas y todos a ser parte de este esfuerzo, porque cada árbol que plantamos hoy es una inversión en la calidad de vida de las próximas generaciones y en un Michoacán más verde, saludable y sustentable”, concluyó.

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