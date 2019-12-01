PVEM dice "no" a recorte de financiamiento y eliminación de plurinominales en reforma electoral 

Morelia, Michoacán, a 15 de enero del 2026.- El Verde Ecologista, dice no a dos puntos planteados dentro de la reforma electoral; que son el recorte de financiamiento público para los partidos políticos y la reducción de diputaciones plurinominales, señaló Ernesto Núñez Aguilar, líder estatal del PVEM en Michoacán.

"Está intentona la quiso hacer el PRI muchas veces, pensando que serían gobierno vitalicio. Entonces, invito a la reflexión a los compañeros de Morena que entiendan que no; la democracia es muy cambiante y dinámica y hoy son el poder, pero quizá mañana no, y esto de las plurinominales permite que entren las minorías, cosas que ha funcionado en México y así surgió Morena y no estamos a favor", indicó el también diputado local.

Dijo reconocer la necesidad de aplicar reformas en temas como sancionar actos anticipados de campaña, "y también sancionar al INE por omisión , porque eso también es un delito y hoy no pasa nada y si el INE no voltea a ver a alguien que comete ilícito, no pasa nada".

Respecto a los Organismos Públicos Locales Electorales, Núñez Aguilar comentó que esperarán la conformación del documento final de la Reforma Electoral.

"Nos pidió el partido que no fijemos posturas porque no conocemos el documento , pero yo en lo personal no estoy de acuerdo en que desaparezca, yo creo que todo lo que fortalezca a los estados y fortalezca la democracia debe continuar", apuntó el diputado federal en rueda de prensa.