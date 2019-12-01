Punto Naranja consolidó expansión histórica en Morelia durante 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 14:09:24
Morelia, Michoacán; 23 de diciembre de 2025.- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) consolidó este 2025 a Punto Naranja como una red de espacios seguros y accesibles para la niñas, adolescentes y mujeres, gracias al compromiso del gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Esta iniciativa transforma establecimientos, convirtiéndolos en espacios de atención inmediata para mujeres que se sientan en riesgo, generando una red de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades municipales. 

Actualmente, Punto Naranja registra 386 establecimientos integrados; tan solo en este año 2025 se sumaron 195 nuevos puntos, cifra que duplica la expansión registrada entre 2022 y 2024.

“La cifra de casi 400 Puntos Naranja demuestra que esta estrategia crece gracias al apoyo y la confianza de la ciudadanía. Son las y los morelianos quienes nos abren las puertas de sus espacios de trabajo y de sus pequeños negocios para fortalecer esta red de seguridad”, destacó la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca. 

Asimismo, se cuenta con 77 Personas Móviles, de las cuales 64 fueron preparadas durante 2025, fortaleciendo la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. A esto se adicionan a 106 Puntos Naranja Móviles, que permiten ampliar el alcance territorial del programa y garantizar apoyo oportuno en más zonas de Morelia.

Con los exitosos Puntos Naranja, que suman al Gobierno Municipal y la ciudadanía en la solidaridad hacia las mujeres, en Morelia se construye el mejor lugar para vivir.

