Puente vial une comunidades y mejora la seguridad en Villa Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 18:08:33

Villa Morelos, Michoacán, a 26 de octubre 2025.– En el marco del programa Presidente en Movimiento, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, realizó un recorrido por la obra concluida del Puente Vial en la carretera Ramal Villa Morelos–Progreso, infraestructura que representa un avance significativo en materia de conectividad y seguridad para las familias del municipio.

Con una inversión de más de 2 millones de pesos, esta obra responde a una de las principales demandas ciudadanas, ya que anteriormente los habitantes de la zona enfrentaban constantes dificultades y riesgos para trasladarse entre comunidades.

“Hoy podemos decir que este puente salva vidas. Antes, muchas personas sufrían accidentes al intentar cruzar, y ahora cuentan con una vía segura y funcional que mejora su calidad de vida”, señaló el edil durante su visita.

Al respecto, enfatizó que el nuevo puente vial no sólo mejora la movilidad y comunicación entre Villa Morelos y Progreso, sino que también fortalece la economía local al facilitar el tránsito de productos, servicios y el traslado de estudiantes y trabajadores.

Cabe destacar que su construcción forma parte del compromiso de la actual administración por atender obras prioritarias que impacten directamente en la vida cotidiana de las familias morelenses.

Durante el recorrido, Julio César Conejo Alejos destacó que el programa Presidente en Movimiento busca mantener un contacto directo con la ciudadanía, supervisando los avances de las obras y asegurando que cada recurso público se invierta con transparencia y responsabilidad.

“Nuestro trabajo es caminar junto con la gente, escuchar sus necesidades y transformar esas peticiones en obras reales que mejoren su entorno”, subrayó.

Finalmente, el alcalde manifestó seguir impulsando proyectos de infraestructura que garanticen la seguridad, conectividad y desarrollo de Morelos. “Este puente es más que concreto y acero: es unión, es progreso y es esperanza para nuestras comunidades”, concluyó.