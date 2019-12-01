Publicación de encuesta da certeza al proceso y fortalece la unidad en Michoacán: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 13:09:06

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.— La publicación de los resultados de las encuestas para definir las coordinaciones estatales confirma el compromiso de Morena con procesos transparentes, sustentados en metodología y abiertos al escrutinio, afirmó Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán.

El dirigente estatal destacó que la dirigencia nacional hizo públicos los resultados y la metodología del proceso, así como los ejercicios espejo realizados por casas encuestadoras externas, lo que permite conocer con claridad los elementos que fueron considerados para tomar las decisiones.

“En Morena confiamos en un método que consulta directamente a la gente. La mejor manera de dar certeza a nuestra militancia es poniendo los resultados sobre la mesa, explicando cómo se levantaron las encuestas y permitiendo que todas y todos conozcan sus resultados”, señaló.

En el caso de Michoacán, Mora recordó que Carlos Torres Piña obtuvo el primer lugar en todos los indicadores considerados en la evaluación: opinión positiva, honestidad, cercanía, conocimiento del estado, cumplimiento de la palabra, percepción como buen candidato, disposición a votar por él y preferencia como representante de Morena, PT y PVEM.

“Los resultados muestran un respaldo consistente en cada uno de los aspectos evaluados. Eso da certeza a nuestra militancia sobre la decisión tomada y nos permite concentrarnos ahora en lo fundamental: organizar al movimiento y trabajar por la continuidad de la transformación en Michoacán”, expresó.

Jesús Mora subrayó también que el cierre del proceso debe estar acompañado del reconocimiento y respeto a todos los liderazgos que participaron, así como de la disposición de sumar las distintas expresiones que forman parte del movimiento.

“Reconocemos a todas y todos los compañeros que participaron, que aportaron su trayectoria, su trabajo y sus propuestas. Hoy lo importante es que las distintas expresiones sigan encontrándose y fortaleciendo una misma ruta. Morena no puede entenderse como un proyecto de personas; somos parte de un proyecto de nación que está por encima de cualquier aspiración individual”, afirmó.

Finalmente, Mora sostuvo que la siguiente etapa debe estar marcada por la organización territorial, el diálogo y la unidad de Morena y sus aliados en torno a la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán.

“El proceso interno ya cumplió su función. Ahora corresponde sumar, organizar y construir juntos. La transformación es mucho más grande que cualquiera de nosotros y ésa debe ser siempre nuestra principal coincidencia”, concluyó.