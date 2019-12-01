PT y Morena acuerdan repetir encuesta para definir coordinación en Michoacán rumbo a 2027

PT y Morena acuerdan repetir encuesta para definir coordinación en Michoacán rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 21:58:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) anunció que Morena aceptó repetir la encuesta para definir quién encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, informó que el acuerdo se alcanzó con la dirigencia nacional de Morena, luego de las diferencias entre ambos partidos por la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal.

El legislador señaló que su partido mantiene el respaldo a Raúl Morón para encabezar el proyecto político en la entidad, sin embargo, será el resultado de la nueva encuesta el que determine quién asumirá esa responsabilidad.

Asimismo, Sandoval explicó que todavía falta definir el proceso y la empresa encargada de realizar el ejercicio, aunque adelantó que podría llevarse a cabo la próxima semana.

Además, indicó que continúan las negociaciones para repetir las encuestas en Zacatecas y Nuevo León, donde el PT también manifestó su inconformidad con las designaciones.

Más información de la categoria
Realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en la región de Arteaga, Michoacán; reportan resultados positivos
Estudiante de 14 años pierde la vida por presunta intoxicación en secundaria de Tijuana
Quitan la vida a paciente dentro de hospital en Tuxpan, Veracruz; cuatro personas fueron detenidas
Investigan intoxicación de estudiantes tras consumir presuntas gomitas con sustancia ilícita en Nuevo León
Más información de la categoria
Refuerzan vigilancia en tres municipios de Michoacán tras reportes de balaceras y suspension de clases
Le dieron 9 balazos y sus escoltas tardaron hasta 10 segundos en reaccionar: Difunden video del empresario ultimado en Mercedes de 5 millones de pesos; buscaba ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Caen en Culiacán tres presuntos integrantes de célula dirigida por los hijos de "El Mayo" Zambada; uno es menor de edad
Hija de Ernesto Ruffo se destapa para la gubernatura de Baja California