PT y Morena acuerdan repetir encuesta para definir coordinación en Michoacán rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 21:58:26

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) anunció que Morena aceptó repetir la encuesta para definir quién encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, informó que el acuerdo se alcanzó con la dirigencia nacional de Morena, luego de las diferencias entre ambos partidos por la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal.

El legislador señaló que su partido mantiene el respaldo a Raúl Morón para encabezar el proyecto político en la entidad, sin embargo, será el resultado de la nueva encuesta el que determine quién asumirá esa responsabilidad.

Asimismo, Sandoval explicó que todavía falta definir el proceso y la empresa encargada de realizar el ejercicio, aunque adelantó que podría llevarse a cabo la próxima semana.

Además, indicó que continúan las negociaciones para repetir las encuestas en Zacatecas y Nuevo León, donde el PT también manifestó su inconformidad con las designaciones.