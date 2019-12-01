PT reconoce tensiones internas en bloque oficialista y acusa a Morena de buscar imponerse sobre partidos aliados

PT reconoce tensiones internas en bloque oficialista y acusa a Morena de buscar imponerse sobre partidos aliados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:14:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El Partido del Trabajo reconoció que persisten tensiones dentro del bloque oficialista, derivadas de disputas políticas y electorales entre sus integrantes.

En conferencia de prensa, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, señaló que Morena, al ser el partido con mayor presencia, busca imponerse sobre fuerzas más pequeñas. “Quiere comerse a los más chiquitos”, expresó.

El legislador explicó que, aunque los partidos compiten juntos en coaliciones, cada uno mantiene sus propios intereses en la disputa por candidaturas y posicionamiento político, lo que genera fricciones internas.

En ese sentido, afirmó que en algunos estados se han registrado ataques contra el PT que no provienen de la oposición, sino de sectores de Morena que buscan ocupar espacios actualmente en manos de su partido.

Asimismo, acusó que algunos legisladores actúan de manera dogmática “más papistas que el Papa” y se encuentran, dijo, alejados de los objetivos políticos comunes.

Pese a estas diferencias, el Partido del Trabajo señaló que no se considera un apéndice de Morena ni depende del partido mayoritario, y aseguró que su permanencia en la alianza responde a un proyecto político compartido, no a la búsqueda de cargos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por incendio en fábrica de plásticos, evacuan aproximadamente a 200 personas en San Luis Potosí
Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo
Vuelca y se incendia pipa en Montemorelos, Nuevo León, ocasionando el cierre de la Carretera Nacional
Persecución y enfrentamiento armado entre policías y presuntos ladrones deja un herido
Más información de la categoria
“Pueden cargar Magna”, solución de Sheinbaum ante alza de la Premium a cerca de 30 pesos; promesa de AMLO de 10 pesos por litro, nunca llegó
Gobierno federal concluye proceso de reparación a víctimas de accidente en Tren Interoceánico
Influencer Werevertumorro rechaza registrar su celular en plataforma de la 4T: Gobierno lo contacta a su número privado para hacerle saber que están al pendiente de él
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
Comentarios