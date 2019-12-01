PT reconoce tensiones internas en bloque oficialista y acusa a Morena de buscar imponerse sobre partidos aliados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:14:10

Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El Partido del Trabajo reconoció que persisten tensiones dentro del bloque oficialista, derivadas de disputas políticas y electorales entre sus integrantes.

En conferencia de prensa, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, señaló que Morena, al ser el partido con mayor presencia, busca imponerse sobre fuerzas más pequeñas. “Quiere comerse a los más chiquitos”, expresó.

El legislador explicó que, aunque los partidos compiten juntos en coaliciones, cada uno mantiene sus propios intereses en la disputa por candidaturas y posicionamiento político, lo que genera fricciones internas.

En ese sentido, afirmó que en algunos estados se han registrado ataques contra el PT que no provienen de la oposición, sino de sectores de Morena que buscan ocupar espacios actualmente en manos de su partido.

Asimismo, acusó que algunos legisladores actúan de manera dogmática “más papistas que el Papa” y se encuentran, dijo, alejados de los objetivos políticos comunes.

Pese a estas diferencias, el Partido del Trabajo señaló que no se considera un apéndice de Morena ni depende del partido mayoritario, y aseguró que su permanencia en la alianza responde a un proyecto político compartido, no a la búsqueda de cargos.