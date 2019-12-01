Monterrey, Nuevo León, a 16 de noviembre de 2026.- La designación de Clara Luz Flores como coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación en Nuevo León no cerró la disputa por la candidatura rumbo a las elecciones de 2027, luego de que el Partido del Trabajo (PT) anunciara la realización de una segunda encuesta en la que su representante, Jesús Elizondo, buscará posicionarse frente a la morenista.

El anuncio fue realizado por Jesús Elizondo, coordinador de afiliación del PT en la entidad, acompañado por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y otros integrantes del partido. De acuerdo con lo informado, la medición se llevará a cabo durante la primera semana de diciembre y tendrá como propósito comparar ambos perfiles para determinar quién encabezaría el proyecto de la coalición.

Elizondo explicó que este ejercicio forma parte de un acuerdo establecido previamente entre las dirigencias nacionales de Morena y el PT, por lo que aclaró que no se trata de repetir el procedimiento interno que realizó Morena, sino de cumplir con una segunda etapa que contempla una metodología científica diferente y nuevas preguntas.

El legislador sostuvo que la primera encuesta correspondió exclusivamente a Morena, sin que el Partido del Trabajo participara en su elaboración ni en la supervisión de sus resultados. Por ello, insistió en la importancia de llevar a cabo la nueva medición para que también sea considerada la propuesta petista.

Como parte de este proceso, Elizondo planteó la realización de foros y encuentros con Clara Luz Flores, con el propósito de que la ciudadanía conozca sus trayectorias, preparación, propuestas y planteamientos sobre los principales problemas de Nuevo León antes de que se realice la encuesta.

Por su parte, el PT reiteró su intención de mantener una alianza con Morena y el Partido Verde rumbo a los comicios de 2027, aunque pidió que se respeten los acuerdos establecidos para la definición de las candidaturas.

El anuncio ocurre en medio de diferencias entre ambos partidos, pues la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer, sostuvo que el proceso interno de su partido ya concluyó con la designación de Clara Luz Flores y descartó que exista una nueva encuesta para modificar esa determinación.

De esta manera, la realización de la segunda medición abre un nuevo capítulo en las negociaciones políticas de la coalición en Nuevo León, donde las aspiraciones de Jesús Elizondo y la designación de Clara Luz Flores podrían convertirse en un punto de tensión de cara a la contienda por la gubernatura.