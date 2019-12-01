PT firme en el impulso a la reforma de ley para combatir el pirataje y los delitos cibernéticos: Reyes Galindo

PT firme en el impulso a la reforma de ley para combatir el pirataje y los delitos cibernéticos: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 17:36:22
Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- “¡Desde Michoacán seremos pioneros en la protección al cine, el arte, la cultura y la creatividad!, por ello el Partido del Trabajo apoyará sin dudarlo la iniciativa de reforma de ley para sancionar el pirataje y los delitos cibernéticos”, afirmó Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso local.

El legislador destacó el esfuerzo conjunto entre el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña y representantes de la empresa Cinépolis, para presentar esta propuesta de reforma legal que tiene como objetivo primordial proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital.

“En el Partido del Trabajo entendemos que la industria cinematográfica es un pilar de nuestra identidad y economía, por ello es necesario que pongamos atención en brindarle protección a los creadores de las obras cinematográficas, pues el trabajo intelectual es tan valioso como cualquier otra labor artística”, señaló el líder del PT en el poder legislativo michoacano.

Por último, hizo un reconocimiento a la empresa Cinépolis por ser una una empresa referente de éxito global, orgullosamente moreliana, al destacar su labor y los empleos y la movilidad económica que genera tanto en la entidad, como en todo el país, así como alrededor del  mundo.

