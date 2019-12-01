PT descarta "castigo en las urnas" por no apoyar Reforma Electoral de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:58:36

Puebla, Puebla, a 6 de marzo 2026.- Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo (GPPT), en la Cámara de Diputados, confirmó que su bancada votará en contra de la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; no obstante, consideró que dicha decisión no representará un “castigo en las urnas” para ellos en las elecciones del 2027.

Asimismo, el diputado petista justificó su decisión al argumentar que de aprobarse, la iniciativa presidencial “daría pie a un partido único”.

“Ahora que llegó (la propuesta), decimos con toda franqueza que no la vamos a acompañar, porque rompe con el sistema político mexicano, la representación política (plurinominal) que se generó en la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”, señaló en entrevista colectiva.

Consideró que la propuesta “provoca verdaderos problemas, no sólo porque rompe con este sistema de representación, sino que afecta también las acciones afirmativas y vuelve innecesarios a los partidos políticos. Daría pie a un partido único, y cuando mucho, a un bipartidismo”, como ocurre en Estados Unidos.

Por otra parte, el legislador federal comentó que probablemente la mandataria mexicana “esté mal asesorada”, en el tema de la reforma electoral.