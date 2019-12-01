PT descarta "castigo en las urnas" por no apoyar Reforma Electoral de Sheinbaum

PT descarta "castigo en las urnas" por no apoyar Reforma Electoral de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:58:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puebla, Puebla, a 6 de marzo 2026.- Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo (GPPT), en la Cámara de Diputados, confirmó que su bancada votará en contra de la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; no obstante, consideró que dicha decisión no representará un “castigo  en las urnas” para ellos en las elecciones del 2027.

Asimismo, el diputado petista justificó su decisión al argumentar que de aprobarse, la iniciativa presidencial  “daría pie a un partido único”.

 “Ahora que llegó (la propuesta), decimos con toda franqueza que no la vamos a acompañar, porque rompe con el sistema político mexicano, la representación política (plurinominal) que se generó en la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”, señaló en entrevista colectiva.

Consideró que la propuesta “provoca verdaderos problemas, no sólo porque rompe con este sistema de representación, sino que afecta también las acciones afirmativas y vuelve innecesarios a los partidos políticos. Daría pie a un partido único, y cuando mucho, a un bipartidismo”, como ocurre en Estados Unidos.

Por otra parte, el legislador federal comentó que probablemente la mandataria mexicana “esté mal asesorada”, en el tema de la reforma electoral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuego devasta restaurantes y palapas en zona turística de Puerto Escondido, Oaxaca
Poder de organización criminal de Jalisco disminuyó tras caída del "Mencho" y captura de líderes: Harfuch
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz
Más información de la categoria
García Harfuch presenta Plan Kukulkán para garantizar la seguridad en México en la Copa del Mundo
Caen presuntos miembros de “Los Erres” ligados al crimen del alcalde de Uruapan
Operativo en Tapalpa contra "El Mencho", planeado y ejecutado por autoridades federales: Harfuch
Fuga de gas provoca incendio en pozo petrolero de Veracruz
Comentarios