Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López, entregó 10 certificados de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales de Protección (Conanp), durante la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca, realizada en Morelia.

Durante el evento, en el que participan 400 expertos, investigadores, funcionarios y ejidatarios, el secretario destacó que dichas áreas abarcan territorios de construcción comunitaria que suman más de 10 mil hectáreas y que la conservación de los bosques es posible gracias al firme compromiso de los ejidos y las comunidades.

Asimismo, sostuvo que el 98 por ciento de la superficie boscosa en el estado se mantiene vigente gracias a las decisiones comunales. En este sentido, el funcionario estatal resaltó que un sello distintivo de las actuales administraciones federal y estatal es impulsar este modelo de conservación mediante la entrega de certificados de ADVC, lo que fortalece la visión colectiva para preservar zonas estratégicas.

En ese sentido, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, indicó que los 10 certificados entregados a comunidades de Michoacán forman parte del Corredor Biocultural de la cuenca del lago de Pátzcuaro, el cual abarca los municipios de Quiroga, Erongarícuaro, Uruapan, Ario de Rosales, Turicato y Churumuco.

Además, puntualizó que las nuevas ADVC corresponden a los ejidos de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro, Quiroga, Napízaro, Patzácata, La Playa, El Tejamanil, El Limón de Tejamanil, Chirapez y Churumuco.